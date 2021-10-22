В Киеве выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего

В Киеве выросли цены на жилье: какие квартиры подорожали больше всего

Большая часть покупателей интересовалась ценами жилья на первичном рынке недвижимости.

В Киеве выросли цены на квартиры. Спрос на первичную недвижимость в сентябре составил 84%, на вторичную — 16%.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию группы компаний по предоставлению услуг по поиску и продвижению недвижимости Address Group.

Как рассказали в Address Group в столице цены на жилье непрерывно растут последние 5 месяцев.

Средняя цена на квартиры на первичном рынке в Киеве в сентябре 2021 года составила 1271 долл./кв. м, что на 3,4% выше стоимости в августе.

"В категории 1-комнатных квартир цена выросла на 6,6% (1411 долл./Кв. М), 2-комнатные выросли на 1,5% (1235 долл./кв. М), медианная цена 3-комнатных квартир составляла 1170 долл./кв. м., что больше на 2,5%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост цены на жилье связана с ростом инвестиционного спроса на недвижимость и "вымыванием" недорогих квартир с рынка.

Больше всего подорожали квартиры в Печерском (на 10%) и Голосеевском (на 9%) районах Киева. Они являются наиболее привлекательными районами для инвестиций с высокой долей нового строительства.

Медианная цена предложения квартир на вторичном рынке в сентябре в Киеве составляла 1372 долл./кв. м.

"Уровень медианных цен на наиболее ликвидные 1-комн. и 2-комн. квартиры на вторичном рынке увеличился на 1,8%, тем самым сформировав значительную ценовую разницу с 3-комн. и 4-комн. квартирами. Поскольку показатель в категории многокомнатных квартир уменьшился на 9,3% ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена в районах квартиры на вторичном рынке со значительным объемом предложения, которые не являются инвестиционно-привлекательными (Дарницкий, Днепровский, Соломенский) снизилась на 6-11%. Значительный рост цен зафиксирован только в Оболонском районе столицы.

Напомним, что стало известно, где в Украине больше всего выросли цены на жилье.

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