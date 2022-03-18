В Киеве за госизмену задержали экс-чиновника Фонда госимущества, который сливал врагу данные об ВСУ

В Киеве за госизмену задержали экс-чиновника Фонда госимущества, который сливал врагу данные об ВСУ

Задержанный распространял идею изменения территориальной целостности и способствовал оккупантам в ведении агрессивной войны.

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает Офис генпрокурора.

"Бывший первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам ДНР/ЛНР данные о местоположениях личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Задержанный имел военное образование и отдавал себе отчет, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемый был задержан. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал кума Путина Виктора Медведчука и объявил его в розыск.

Читайте также: