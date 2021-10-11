В Киеве задержали банду разбойников, которые травили людей специфическим алкогольным "коктейлем": фото

Одна из жертв разбоя из-за отравления умерла.

В Киеве зоадержали преступную группу из пяти человек, которых подозревают в совершении разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов.

Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства знакомились с посетителями развлекательных заведений и просто с людьми на улицах столицы, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат, вызывающий потерю сознания. После этого злоумышленники забирали ценные вещи случайных знакомых и убегали. В результате таких действий правонарушителей один из пострадавших скончался от отравления.

С участием бойцов спецподразделения КОРД участников банды задержали. Ими оказались четверо мужчин — 1981, 1986, 1987 и 1997 годов рождения, а также 41-летняя женщина.

"Полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений. В результате изъято флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовные производство открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве прекратили деятельность преступной группировки "коллекторов", которое создали адвокат и работник страховой компании.

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