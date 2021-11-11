В Киеве задержали иностранца, который нанес компании ущерб в 950 тысяч евро и сбежал в Украину

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В Киеве правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.
Как выяснилось, 65-летнего гражданина Германии задержали в столице 11 ноября. Предварительно, мужчина нанесен холдингу, в котором работал, ущерб на сумму в 950 тысяч евро.
В полиции говорят, что в Германии за это ему грозит 10 лет тюрьмы.
“Иностранец находился в международном розыске с июня текущего года. Разыскиваемый доставлен в Шевченковское УП ГУНП в городе Киеве для составления процессуальных документов с целью дальнейшего ареста и экстрадиции”, — подчеркнули в Департаменте уголовного розыска.
Читайте также:
- В Житомире парня, который с ножом бросался на прохожих, отправили на принудительное лечение.
- На Буковине родители отказываются отдавать в школу 4 детей, потому что признают только "естественный закон".
- В Нацполиции рассказали о системе проверки для купленных COVID-сертификатов.