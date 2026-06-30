В Киеве задержали коллаборанта, который годами работал на руководящей должности в Крыму

В Киеве задержали Сергея Колобкова

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В Киеве задержали экс“министра” энергетики Крыма — бывшего председателя Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике. Чиновник после оккупации Крыма перешел на сторону врага и помогал РФ интегрировать украинские энергообъекты в систему России.

Об этом сообщает СБУ. А по данным РБК-Украина речь идет о Сергее Колобкове.

СБУ задержала Сергея Колобкова: что ему инкриминируют

В должности «министра» Колобков помогал оккупационным властям брать под контроль энергетическую инфраструктуру Крыма. После завершения своей работы на российских оккупантов в Крыму, Колобков продолжил работать в интересах Кремля. В частности, возглавил ряд местных компаний добывающей отрасли.

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По данным следствия, сразу после аннексии полуострова фигурант получил российское гражданство и предложил свою помощь оккупационным властям. Впоследствии так называемый «председатель» Крыма Сергей Аксенов назначил его на должность «министра топлива и энергетики Республики Крым».

Злоумышленник способствовал захватчикам в установлении контроля за стратегическими объектами энергетической инфраструктуры Крыма. Среди них оказались Симферопольская и Севастопольская ТЭЦ, Таврическая ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, а также газопроводы, газокомпрессорные станции, нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.

В течение двух лет после назначения фигурант занимался перерегистрацией этих активов в соответствии с законодательством РФ.

Контрразведчики СБУ задержали экс-чиновника в Киеве. В столицу он прибыл по своим частным делам. В ходе санкционированных обысков по месту его нахождения правоохранители изъяли российские паспорта, карточки российских банков и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.

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Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ: последние новости

Напомним, СБУ и Национальная полиция разоблачили схему хищения государственных средств во время строительства системы защиты для Змиевской ТЭС в Харьковской области. В декабре 2024 года ТЭС заключила с частной подрядной организацией договор на сумму более 245 млн. грн. Однако участники схемы внесли ложные данные в техническую документацию и использовали бетон, не соответствующий требованиям проекта.

По версии следствия, в результате этих действий бюджету был нанесен ущерб на сумму 8,1 млн грн, что подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства фигурантов и на предприятиях, изъяв финансово хозяйственную документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины объявили двум лицам: 54-летнему начальнику участка энергетического предприятия и 60-летнему директору фирмы-подрядчика. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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