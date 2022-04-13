В Киеве задержали россиян, которые переправляли своих соотечественников в Украину для деятельности против подразделений ВСУ

Им грозит до девяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности.
В Киеве правоохранители задержали россиян, незаконно переправлявших лиц через государственную границу Украины.
Об этом рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Киева Артем Родыгин.
Правоохранители установили, что группа граждан РФ в течение 2021-2022 годов незаконно переправляли граждан страны-агрессорки через государственную границу Украины для преступной деятельности против военных подразделений ВСУ и других военных формирований. Задержанные – россияне 1992 и 1998 годов рождения.
Россияне арендовали жилье в Киеве, а затем искали украинцев для содействия их преступной деятельности. В частности, граждане Украины требовались россиянам, чтобы открывать в банках на свое имя счета, осуществлять необходимые перечисления средств, помогать передвигаться в Украине. Также они передавали сведения, которые могут повредить суверенитет и территориальную целостность Украины.
Во время проведенных обысков у фигурантов обнаружены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и флэш-накопители. Трое злоумышленников задержаны и сообщены им о подозрении в совершении соответствующих преступлений.
Также им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителям грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.
В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность указанных лиц к другим преступлениям.
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