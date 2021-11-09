В Киеве задержали руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского

По словам жертв, под руководством боевика Палыча заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали.

В Киеве задержали главного палача тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.

Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил в Facebook журналист, бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев.

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"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" – Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря", – написал Асеев.

Ранее "ТСН. Тиждень" сообщал, что Куликовскому – 36 лет. Обычно его звали "Аид" или "Палич". Большинство родных живут на подконтрольной Украине территории.

Станислав Асеев/Facebook

По словам бывшей жены, Палыч бежал из "ДНР" еще в 2019 году якобы в Россию.

Жил в Курахово, в 2014 присоединился к рядам боевиков. До этого работал в СИЗО или колонии. Был женат, имеет сына.

Ориентировочно в 2015-2018 годах "Палыч" руководил "Изоляцией" — бывшей художественной платформой Донецка, которую боевики ОРДО переоборудовали в концлагерь для врагов своего режима.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Он обрекал людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, обвиняемых в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством Палыча заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали.

Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

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