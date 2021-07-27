В Киеве задержали советницу ректора, которая "продавала" дипломы за $1,5 тыс.

В Киеве задержали советницу ректора, которая "продавала" дипломы за $1,5 тыс.

Ей грозит до семи лет заключения.

В Киеве задержали советницу ректора одного из частных высших учебных заведений, которая за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что чиновница "установили коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования".

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"За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вуз и получении выпускных дипломов вне установленной требованиями учебной программы", — говорится в сообщении.

За "услуги" женщина принимала от 1,5 тыс. долларов. Ее задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды.

Советнице ректора сообщили о подозрении по статье о подкупе должностного лица частного права независимо от организационно-правовой формы, санкция которой предусматривает от трех до семи лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали в СБУ. — Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности".

Как сообщалось, сотрудники НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн.

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