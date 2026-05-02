В Киеве задержали женщину, которая уничтожала клумбы с цветами: что известно

В самом сердце столицы правоохранители задержали женщину, устроившую настоящий погром на клумбе.

В Киеве женщина уничтожила клумбу тюльпанов / © pexels.com

В Киеве полиция задержала женщину, которая палкой уничтожала цветочные клумбы в центре столицы. Гражданку, которая уничтожала цветы в парке Шевченко, сегодня задержали участковые.

До этого она палкой уничтожила клумбу с тюльпанами на Шулявке и Львовской площади. В полиции указывают на три случая, к которым причастно это лицо.

«У нас в районе зафиксировано три случая: раньше на Шулявке и Львовской площади. Сегодня участковые задержали 70-летнюю женщину в парке Шевченко, когда она ломала цветы», — рассказали ТСН.ua в полиции Шевченковского района.

Участковые офицеры полиции Шевченковского управления полиции составили на женщину административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). В то же время из-за неадекватного поведения было принято решение вызвать психиатрическую бригаду.

«Сейчас женщину передали медикам для обследования. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в полиции.

Однако пользователи социальных сетей пишут: «почему женщину не задержали сразу, когда она уничтожила тюльпаны на Шулявке? Ведь после этого она смогла разрушить цветы еще на двух клумбах в центре Киева».

«Скажут, что больная и отпустят, пока не начнет бросаться с палкой на людей», — пишет один из пользователей соцсетей.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева на Шулявке пожилая женщина палкой «покосила» тюльпаны на городской клумбе.

