В Киеве задержан мужчина, который с 20 друзьями с автоматами обезоружил патрульных

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве задержан мужчина за посягательство на жизнь полицейских.

Так, на одном из блокпостов столицы копы остановили авто Audi Q7, за рулем которого была 52-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры, водитель предоставила документы с признаками подделки.

Женщина сразу вызвала на помощь своего мужа, прихватившего с собой 20 "друзей", вооруженных автоматами. Они угрожали расстрелять правоохранителей.

"Мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских, обвиняя в безосновательной остановке автомобиля его жены, и приказал группе поддержки отобрать у патрульных оружие. Неизвестные, окружив полицейских и направив на них оружие, исполнили преступное указание", – говорится в сообщении.

После инцидента злоумышленники отправились в Бровары на Киевщине. Правоохранителям удалось установить и задержать мужчину, который руководил неизвестными и давал указание отобрать у полицейских оружие.

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В настоящее время 57-летнему мужчине доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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