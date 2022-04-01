В Киеве задержан мужчина за распространение информации о разрушенных объектах: фото

В Киеве задержан мужчина за распространение информации о разрушенных объектах: фото

Фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве.

В Киеве правоохранители задержали мужчину за распространение информации о разрушенных объектах.

С помощью различных телеграмм-каналов злоумышленник присылал фотографии разрушенных российскими оккупантами зданий и объектов инфраструктуры другим поклонникам "русского мира". Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

При отработке оперативной информации сотрудниками Оболонского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины был разоблачен мужчина, который с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры. Правоохранители установили личность злоумышленника и произвели безотлагательный обыск по месту его жительства.

Как отметил начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко, полицейские выяснили, что кроме фотографий поврежденных объектов мужчина еще и нецензурно высказывался по поводу работы военных, защищающих территорию Украины от российских оккупантов.

"В тесном взаимодействии с работниками Службы безопасности Украины мы выяснили, что фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время проведения обыска по месту его проживания нами обнаружены и изъяты денежные средства в сумме сто три тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флеш-накопители разного типа, бинокль дальностью в тысячу метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования", - отметил он.

Следователи Оболонского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В настоящее время правонарушителем занимаются профильные службы.

За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска оттесняют российских военных подальше от Киева, делая фактически невозможным штурм столицы.

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