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В Киеве заканчивается усиленный комендантский час: когда и какими будут дальнейшие ограничения

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В Киеве заканчивается усиленный комендантский час: когда и какими будут дальнейшие ограничения

Associated Press

Киев живет в условиях военного положения.

Завтра, 28 февраля, в Киеве с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но она не отменяется совсем.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 27 февраля.

С завтрашнего дня комендантский час будет продолжаться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Кличко подчеркнул, что те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп.

Даже в разрешенные часы мэр Киева просит людей выходить в город исключительно при необходимости — в магазин, аптеку. Также Кличко призывает поддерживать пожилых и одиноких людей, которым необходима помощь.

В то же время он отметил, что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки.

"Город живет в условиях военного положения. Не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила", — добавил Кличко.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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