В Киеве заканчивается усиленный комендантский час: когда и какими будут дальнейшие ограничения

В Киеве заканчивается усиленный комендантский час: когда и какими будут дальнейшие ограничения

Киев живет в условиях военного положения.

Завтра, 28 февраля, в Киеве с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но она не отменяется совсем.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 27 февраля.

С завтрашнего дня комендантский час будет продолжаться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Кличко подчеркнул, что те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп.

Даже в разрешенные часы мэр Киева просит людей выходить в город исключительно при необходимости — в магазин, аптеку. Также Кличко призывает поддерживать пожилых и одиноких людей, которым необходима помощь.

В то же время он отметил, что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки.

"Город живет в условиях военного положения. Не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила", — добавил Кличко.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: