В Киеве заметили диверсанта, который ставит метки на газовых трубах: видео

В Киеве заметили диверсанта, который ставит метки на газовых трубах: видео

Их рисуют даже для баллистических ракет.

В Киеве заметили диверсанта, который ставит метки на газовых трубах.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, — сразу обращайтесь в полицию!", — подчеркнул и предупредил Кличко.

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