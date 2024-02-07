В Киеве завершили ликвидацию последствий массированной атаки: в ГСЧС сообщили количество погибших (фото)

В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека.
Работы по ликвидации последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля завершены. Одной из основных целей стала столица Украины. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 спасены.
Об этом заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вечером 7 февраля.
По данным ГСЧС, пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям.
"Пожар ликвидирован. Аварийно-спасательные работы завершены в 20:10", — говорится в сообщении.
Напомним, враг совершил серию ударов, 7 февраля, используя ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
Одной из основных целей стал Киев.
Россияне целились в две высоковольтные линии и теплотрассу в Днепровском районе.
Электроснабжение уже возобновлено.
В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в здание СТО, уничтожив несколько десятков автомобилей.
Также пострадал многоэтажный дом, где загорелся масштабный пожар. Пламя охватило верхние этажи 18-ти этажного жилого здания.
Напомним, 7 февраля утром россияне могли атаковать Киев новой ракетой 3М22 "Циркон". Она оставила глубокую воронку в Днепровском районе. В сети уже публикуют фото деталей от ракеты с маркировкой.
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