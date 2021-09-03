В Киеве женщина убила любимого одним ударом ноги из-за употребления алкоголя

Женщина разозлилась на своего мужа, за то, что пьянствовал с друзьями и ударила его.

В Киеве после избиения сожительницей умер мужчина. Во время конфликта из-за употребления алкоголя женщина нанесла ему смертельную травму.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию пришло сообщение от жителя дома на улице Военной о том, что в соседней квартире он обнаружил мужчину без признаков жизни. На место прибыли правоохранители, застали в квартире мужчину и женщину. Последние объяснили, что во время распития спиртного их собутыльник якобы заснул.

"После первичного осмотра тела потерпевшего судебно-медицинский эксперт на месте происшествия не обнаружил видимых повреждений, которые могли повлечь смерть. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что у мужчины поврежден внутренний орган, предположительно от избиения, что привело к гибели. В ходе досудебного расследования мы установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница. Женщина пришла в квартиру, где пострадавший с товарищами распивал спиртное и ударила его ногой в живот, от чего мужчина скончался на месте", — рассказывает старший следователь Голосеевского управления полиции Владимир Темченко .

43-летнюю женщину задержали. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Районный суд избрал фигурантке меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, что во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя.

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