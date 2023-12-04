В Киево-Печерской Лавре каждый день будет раздаваться звон колокола в поддержку военнопленных

Удары колокола должны раздаваться, пока последний военнопленный не вернется домой, отметили в Лавре.
Киево-Печерская Лавра начинает акцию "Колокол Памяти и Надежды" в поддержку военнопленных. Отныне в Лавре ежедневно будут вспоминать украинских попавших во вражескую неволю защитников.
Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Там заявили, что после общенациональной минуты молчания на Большой лаврской колокольне каждое утро будет бить самый колокол Лавры в знак напоминания о военнослужащих, оказавшихся в российской неволе.
"Бить будет 9 раз, символизируя 9 лет войны, и будет напоминать украинцам и людям всего мира о военных, находящихся в плену, гражданских граждан, незаконно удерживаемых в московских застенках, пропавших без вести, депортированных в РФ детей и взрослых", — добавили в Лавре. .
Удары звона должны раздаваться, пока последний военнопленный не вернется домой.
"Каждый, кто возвращается из российского плена или депортации, сможет присоединиться к ежедневной акции лично", — добавили в Киево-Печерской Лавре.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный Комитет Красного Креста и Мониторинговую миссию ООН по убийству российскими оккупантами украинских военнопленных.
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