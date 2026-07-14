В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры: как попасть в подземный комплекс

Открытие Дальних пещер в Лавре / © Министерство культуры Украины

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Национальный заповедник Киево-Печерская лавра по случаю Дня Крещения Украины-Руси и Дня Украинской Государственности открыл для паломников и посетителей Дальние (Феодосиевы) пещеры. Теперь они доступны для паломников и посетителей.

Об этом сообщили в Минкульте.

Дальние пещеры Киево-Печерской лавры снова открыли для паломников и посетителей

Открытие пещер началось с торжественного молебна за Украину, который возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

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Пока подземный комплекс работает в тестовом режиме. В первые два месяца доступ откроется только для паломников и верующих. Через два месяца посетить Дальние пещеры смогут все желающие по предварительной записи.

«До 15 августа паломники смогут посетить их по пятницам и воскресеньям с 09:00 до 12:00. С 16 августа заповедник расширит график работы: в первой половине дня пещеры будут принимать паломнические группы, после технического перерыва экскурсионные. Одновременно в подземный комплекс будут допускать группы до 12 человек по предварительной записи или в порядке живой очереди», — пишут на сайте Минкульта.

«Возвращаем украинцам доступ к обоим пещерным комплексам Киево-Печерской лавры. В феврале открыли Ближние пещеры, а сегодня мы открываем Дальние пещеры для всех верующих. Это свидетельствует о том, что наша работа является системной. Очень важно, чтобы украинская молитва звучала здесь для украинских верующих, чтобы люди чувствовали себя частью украинской культурной, духовной и государственной традиции», — заявила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Генеральный директор заповедника добавил, что учреждение готовится к празднованию 1000-летия Киево-Печерской лавры в соответствии с Указом президента.

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Во время торжества на Соборной площади Лавры освятили памятный знак гетману Ивану Мазепе. В конце XVII — начале XVIII века при его поддержке были возведены оборонительные стены, церковь Всех Святых, отреставрированы Успенский собор, Троицкая надвратная церковь и другие сооружения.

Дальние (Феодосиевы) и Ближние (Антониевы) пещеры образуют подземный комплекс, с которого в середине XI века началась история монастыря. Длина подземных коридоров Дальних пещер составляет 293 метра. Здесь покоятся мощи 51 святого, сохранились древнейшие подземные храмы, келья преподобного Феодосия и Варяжские пещеры.

Киево-Печерская лавра: последние новости

Напомним, в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра ликвидировали основные последствия масштабного пожара, возникшего из-за целенаправленного российского удара в ночь на 15 июня.

Разрушения претерпел Успенский собор — объект всемирного наследия ЮНЕСКО: в нем повреждено около 80% крыши, однако свод выдержал, иконостас не пострадал, а исторические реликвии удалось вовремя эвакуировать. Стартовый ущерб оценивается более чем в 500 миллионов гривен, а на полное восстановление памятника понадобится около двух лет.

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Правительство принимает решение по немедленному выделению средств из резервного фонда для первоочередной законсервации и быстрой реставрации собора.

К спасению и восстановлению украинского наследия сразу присоединился крупный бизнес. Со своей стороны «ПриватБанк» уже перечислил 2 миллиона гривен и открыл публичный сбор, а группа «Нафтогаз» объявила о предоставлении масштабной финансовой помощи для восстановления как Киево-Печерской лавры, так и киностудии Довженко.

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