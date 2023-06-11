В день Всех святых богослужение состоялось по случаю 325-летия освящения храма, построенного на средства Ивана Мазепы.

В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Именно в этот день, 325 лет назад, в День памяти всех святых, была освящена одноименная церковь Киево-Печерской лавры, построенная на средства Мазепы. В программе государственного строительства Мазепа уделил чрезвычайное внимание развитию Лавры и вообще Печерского городка как церковного, культурно- художественной, образовательной ячейки.

Церковь Всех святых всегда четко увязывалась в сознании украинцев с именем великого гетмана. "Мазепиной церковью" называлась даже в путеводителях имперских времен. По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине мы приступаем к реставрационным работам в церкви Всех святых, чтобы сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа. Также вполне логично создание на базе Заповедника Музейного центра "Гетман Иван Мазепа и его сутки". Местом для такого музея выбрана Онуфриевская башня, также построенная на средства гетмана. Мы начали работу над ней в рамках программы "Большая реставрация" еще до войны. Теперь осталось их завершить и создать музей. Как и обещали, Лавра становится украинской. Теперь в ее стенах будут звучать молебны о выдающихся деятелях украинской истории", — написал он.

Напомним, анафема на гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепу была наложена российской церковью 12 ноября 1708 года по приказу царя Петра I в связи с переходом гетмана на сторону шведского короля Карла XII.

Украинские церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Украинская православная церковь Канады, Украинская греко-католическая церковь - не признают эту анафему и продолжают служить молебны в упокоении души Мазепы.

В сентябре 2018 года Вселенский патриарх и синод Константинопольской церкви сделали заявление, что они никогда не признавали действительной анафему на Ивана Мазепу, потому что она была наложена чисто по политическим мотивам.

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