В Киево-Печерской Лавре впервые прозвучала рождественская колядка на украинском языке (видео)

В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января впервые зазвучала колядка на украинском.
На православное Рождество 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры раздалась колядка на украинском языке.
Соответствующее видео обнародовали в Сети прихожане.
На видео видно, как десятки священников вместе с украинцами поют самую известную украинскую колядку.
Напомним, Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проводит историческое рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.
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