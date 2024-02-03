В Киевском ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку и какое наказание за это грозит

В случае неявки лица в ТЦК материалы направляются в Национальную полицию.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. За уклонение от нее предусмотрена серьезная ответственность.

О нюансах призыва рассказал начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

Он рассказывает, что в законодательстве определен перечень оснований, освобождающих лиц от мобилизации, в частности, бронирование работников за государственными органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями.

"Вот когда лицо получило повестку, выбросило его в помойку и не явилось. В случае неявки лица в ТЦК материалы направляют в Национальную полицию. Они появляются в базе данных как разыскиваемые лица", – сообщил Новосядлый.

Также читайте Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ – немецкий эксперт

Согласно постановлению 1487 г. Национальная полиция должна задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, для составления протокола. В таком случае составляется протокол об административном правонарушении.

"Если лицо заявляет, что оно не желает общаться, то это уже явный факт уклонения от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность. Составляют соответствующие документы и материалы подают на досудебное расследование по уклонению", — подчеркнул Новосядлый.

Новый законопроект о мобилизации – что известно

Напомним, в Верховную Раду планируют внести еще один альтернативный законопроект по усилению мобилизации, чтобы предотвратить "охоту на людей" на улицах страны.

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что обновленный закон о мобилизации в Украине должен был решить две основные проблемы – установление срока службы и ответственность для уклоняющихся.

Законопроект о мобилизации должен быть справедливым, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.