В Киевском ТЦК объяснили сбои с рассылкой повесток обновлением данных через “Резерв+”

Сбои с рассылкой повесток, которые приходят даже тем, кто получил отсрочку от мобилизации, связаны с тем, что военнообязанные обновляли данные через систему "Резерв+" и при необходимости не появлялись лично в ТЦК.

Об этом сказал заместитель начальника Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Ватрич в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, отправка повесток через "Укрпочту" была введена тогда, когда начала функционировать новая система "Резерв+".

“Почему пошел сбой, потому что в “Резерв+” люди обновились, но те, кто лично не прибывал в ТЦК, а у многих была ссылка – прибыть в ТЦК для обновления данных, именно поэтому система не определила категорию гражданина о прохождении военной службы при мобилизации. Человек не прибыл, не предоставил определенные справки, документы, которые дают право на отсрочку или бронирование, и в результате так и вышло”, — отметил Юрий Ватрич.

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что делать, если военнообязанному вручили повестку, но у него есть "бронь".

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