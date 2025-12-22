- Дата публикации
В киевском ТЦ "Гулливер" произошел потоп: что известно
В Киеве произошел потоп в торговом центре «Гулливер».
В киевском ТЦ «Гулливер» 22 декабря произошел потоп. Сообщается, что в магазинах уже более 20-ти сантиметров воды.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Примечательно, что торговый центр только недавно открыли.
Раньше мы писали о подтоплении на левом берегу Киева. Да, очередной инцидент произошел на бульваре Верховной Рады. На месте работают аварийные бригады.
По данным Киевводоканала, водопроводная сеть функционирует в режиме пониженного давления для отдельных потребителей на левом берегу города. Информация будет обновляться.
Напомним, на днях там уже фиксировалось подтопление из-за прорыва системы водоотведения.