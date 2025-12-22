ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

В киевском ТЦ "Гулливер" произошел потоп: что известно

В Киеве произошел потоп в торговом центре «Гулливер».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер" / © gullivercenter.com

В киевском ТЦ «Гулливер» 22 декабря произошел потоп. Сообщается, что в магазинах уже более 20-ти сантиметров воды.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Примечательно, что торговый центр только недавно открыли.

Раньше мы писали о подтоплении на левом берегу Киева. Да, очередной инцидент произошел на бульваре Верховной Рады. На месте работают аварийные бригады.

По данным Киевводоканала, водопроводная сеть функционирует в режиме пониженного давления для отдельных потребителей на левом берегу города. Информация будет обновляться.

Напомним, на днях там уже фиксировалось подтопление из-за прорыва системы водоотведения.

Дата публикации
Количество просмотров
362
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie