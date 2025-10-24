В Киевском ТЦК сделали громкое заявление о "бусификации"

Временный спикер Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк

Реклама

Временный представитель Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк утверждает, что в Украине нет никакой «бусификации», зато есть закон о мобилизации. Он сказал, что людей мобилизуют принудительно, когда те оказывают сопротивление. Байдалюк утверждает, что по закону, это делает только полиция, а не работники ТЦК.

Об этом временный спикер Киевского ТЦК и СП рассказал в интервью «24 каналу».

"Нет никакой бусификации. У нас есть закон о мобилизации. Для чего? Почему этот закон был принят? Потому что к нам пришел враг и начал нас убивать. Что нужно в этой ситуации делать? Ну добровольцы все, кто хотел и мог, бросились на передовую. Не держится одними добровольцами, надо подниматься всем. Закон о мобилизации. Поднимаем страну, наш народ, нашу нацию, борьбу. Хочешь — не хочешь, есть закон. Мне пришла повестка. Я взял эту повестку и поехал в ТЦК», — высказался Байдалюк.

Реклама

Журналистка зачитала комментарии украинцев в соцсетях, которые утверждают, что «всех „бусифицируют“ принудительно». Она спросила у Байдалюка — это миф или правда?

«Не всех, но… Только в случаях, когда человек отказывается, сопротивление«, — ответил представитель столичного ТЦК.

Он также ответил, есть ли право у работников военкомата с помощью полицейских задерживать людей, которые не показывают свои военно-учетные данные.

«Не с помощью полицейских, а это полицейские должны задержать. Да, конечно. На каком основании тогда бы они ездили? Почему в группу оповещения входят полицейские? Как раз для того, когда человек отказывается выполнять закон Украины о мобилизации», — объяснил Байдалюк.

Реклама

Спикер ТЦК добавил, что следует посмотреть на эту ситуацию глазами тех, кто, как и он, пошел воевать еще в 2022 году, был на линии фронта, до сих пор там есть или, к сожалению, погиб или получил ранения.

«У бойцов, которые погибли, есть их дети. Они пошли защищать ваших детей, защищать вас. Сейчас их дети остались сиротами, остались с мамами. Кто будет их защищать? Вы все убегаете, бегаете, прячетесь, избегаете. А кто будет защищать?" — подчеркнул Байдалюк.

К слову, в начале октября в Киеве «произошел скандал из-за силового задержания мужчины людьми в балаклавах и полицейским. Киевский ТЦК и СП объяснил, что мужчина находился в розыске за нарушение административного законодательства. Задержанный сопротивлялся, а «группа гражданских» пыталась помешать законным действиям военных. Во время задержания военнообязанному стало плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу.