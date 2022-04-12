В Киевской, Черниговской и Сумской областях Укравтодор очистил около 200 км дорог и возвел 6 временных переправ

В Киевской, Черниговской и Сумской областях Укравтодор очистил около 200 км дорог и возвел 6 временных переправ

В освобожденных от оккупантов Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 200 км дорог разных форм собственности и обеспечен проезд 6 мостами.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

"Укравтодор совместно с волонтерами и коммунальными организациями помогает навести порядок на всей сети дорог Украины", - говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

Так, в Киевской области очищено 90% трассы М-06 Киев – Чоп, которую российские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, открыто движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка и начата уборка дороги М-07 Киев – Ковель.

Также восстановлено сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей временной переправой в Романовке на трассе Р-30, а в самом Ирпене очищено 99 километров улиц.

“В ближайшее время начнем убирать улицы Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки. Ожидаем завершения разминирования”, - отметили в Укравтодоре.

В Черниговской области дорожники обеспечили проезд около двух разрушенных мостов на дороге Р-83 и на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка.

Начинаем обустройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка и генеральную уборку основного маршрута из Чернигова в столицу – трассы М-01 Киев – Чернигов.

"На очереди - очистка автодороги Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч возле села Киселевка", - сообщили в ведомстве.

На освобожденной от оккупантов территории Сумщины стартовала очистка трассы Н-12 Сумы – Полтава, очищено 7 километров дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

Следующие дороги, где приступят к уборке: Р-44, Р-45 и Р-61.

"Мы координируемся с ВСУ, потому как только будет проведено разминирование - начнем работать на новых маршрутах", - подчеркнули в Укравтодоре.

В ведомстве также напомнили, что общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожено около 300 искусственных сооружений.