В Киевской и Черкасской областях разоблачили делков, которые переправляли уклонистов через границу: фото

В Киевской и Черкасской областях задержали шестерых организаторов нелегальной переправки мужчин через границу. За свои услуги делки брали от 1,5 до 5,5 тыс. дол. с одного клиента.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники предлагали мужчинам выехать за границу под видом представителей общественных организаций, занимающихся перевозкой международной гуманитарной помощи.

Для этого дельцы оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 5,5 тыс. дол. с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца.

"Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили схемы нелегальной миграции и предотвратили попытки незаконного пересечения госграницы. В результате спецоперации на Киевщине задержаны три местных жителя, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в волонтерской деятельности", — говорится.

Кроме того, в Черкасской области разоблачен еще один канал противоправного выезда военнообязанных за границу, которые пользовались фейковыми "удостоверениями" волонтеров.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как уклонисты пытаются выехать из Украины

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются бежать из Украины: они переодеваются в женскую одежду, покупают фальшивые справки о том, что воспитывают более трех детей, и другими методами пытаются уехать.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

Всего с начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

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