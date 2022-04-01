В Киевской и Черниговской областях оккупанты минируют объекты инфраструктуры во время ухода

В Киевской и Черниговской областях оккупанты минируют объекты инфраструктуры во время ухода

Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей.

На Полесском направлении противник наступательных действий последние сутки не проводил, некоторые подразделения закрепляются на существующих позициях, а некоторые, во время отвода, минуют населенные пункты.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности. Для обеспечения отхода собственных подразделений противник осуществляет минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию.

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Октябрьское, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что на временно оккупированных территориях рашисты продолжают терроризировать местное население, не разрешая движение транспортом, а также используя дома и квартиры местных жителей для проживания, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.