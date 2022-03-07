В Киевской и Донецкой областях без газа остаются около миллиона человек

В Киевской и Донецкой областях без газа остаются около миллиона человек

Всего в семи областях до сих пор не работают 35 газораспределительных станций.

В Киевской и Донецкой областях без газа остаются около миллиона человек. Восстановление транспортировки газа чрезвычайно затруднено из-за значительных повреждений сетей облгазов и активных военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС".

Жители этих областей оказались на грани гуманитарной катастрофы – без тепла и возможности приготовить еду.

"Оператор ГТС Украины" обеспечил техническую возможность возобновления транспортировки газа в Изюм (Харьковская обл.) через ГРС "Изюм". В то же время восстановлением распределительных газовых сетей и запуском газоснабжения города занимаются специалисты "Харьковгаза".

Также сообщается, что в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях до сих пор не работают 35 газораспределительных станций из-за военной агрессии российских оккупантов.

Напомним, из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что Германия подписала контракт на строительство СПГ-терминала.