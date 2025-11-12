- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской и других областях воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска обстрела «Шахедами» следует находиться в укрытиях.
В Киевской и других областях днем 12 ноября объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.
Об этом сообщают ввоздушных силах ВС Украины.
По состоянию на 12:37 «покраснели» следующие области:
Киевская (Бориспольский район)
Черкасская (Черкасский район)
Полтавская (Полтавский район);
Харьковская (Красноградский район).
ПС ВСУ информируют о движении ударных БПЛА:
угроза применения ударных БПЛА для востока Киевщины и запада Черкасщины;
БпЛА на севере Харьковской области, курсом на н.п. Богодухов;
БпЛА на Сумы с севера.
Напомним, РФ ночью 12 ноября атаковали Украину дронами . Всего был применен 121 ударный БПЛА.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны", - говорится в сообщении ПСУ.