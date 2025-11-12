В Киевской и других областях воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В Киевской и других областях днем 12 ноября объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщают ввоздушных силах ВС Украины.

По состоянию на 12:37 «покраснели» следующие области:

Киевская (Бориспольский район)

Черкасская (Черкасский район)

Полтавская (Полтавский район);

Харьковская (Красноградский район).

ПС ВСУ информируют о движении ударных БПЛА:

угроза применения ударных БПЛА для востока Киевщины и запада Черкасщины;

БпЛА на севере Харьковской области, курсом на н.п. Богодухов;

БпЛА на Сумы с севера.

Напомним, РФ ночью 12 ноября атаковали Украину дронами . Всего был применен 121 ударный БПЛА.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны", - говорится в сообщении ПСУ.