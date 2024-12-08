В Киевской и других областях воздушная тревога: над Украиной кружат вражеские БПЛА

Часть Украины 8 декабря охватила воздушная тревога. Кружат вражеские дроны.

Об этом сообщили воздушные силы Украины.

По данным ПСУ, вражеские БПЛА находятся:

в центре Днепропетровщины – курс северо-западный;

в центре Полтавщины – курс северо-западный;

на границе Полтавщины и Кировоградщины – курс северо-западный;

на востоке Кировоградщины — курс западный/северо-западный.

В 15:10 сирена раздалась и в Киеве. С юго-востока в столицу залетают вражеские БПЛА, сообщают ПС.

Вражеские БпЛА двигаются в двух регионах Украины:

на востоке Черкасской области — курс западный/северо-западный;

в центре Киевщины — курс западный/северо-западный.

Напомним, в значительном количестве украинских областей в ночь на 8 декабря 2024 года была объявлена воздушная тревога.

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