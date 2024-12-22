В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.
В Киевской и нескольких областях звучит воздушная тревога. Вражеские БПЛА атакуют.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Как отметили в КОВА, в Киевской области работает ПВО.
По состоянию на 13:03 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Черниговская
- Киевская
Уже в 13.18 об опасности предупредили также жителей Полтавской области.
Движение ударных БпЛА
Как информируют в ПСУ:
- БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;
- БПЛА в восточной части Сумщины, курс южный;
- БпЛА в Василькове, курс западный.
Напомним, в Киевской и еще нескольких областях раздается воздушная тревога. Вражеские БпЛА атаковали.
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