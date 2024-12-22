В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

В Киевской и нескольких областях звучит воздушная тревога. Вражеские БПЛА атакуют.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как отметили в КОВА, в Киевской области работает ПВО.

По состоянию на 13:03 "покраснели" следующие области:

Сумская

Черниговская

Киевская

Уже в 13.18 об опасности предупредили также жителей Полтавской области.

Движение ударных БпЛА

Как информируют в ПСУ:

БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;

БПЛА в восточной части Сумщины, курс южный;

БпЛА в Василькове, курс западный.

Напомним, в Киевской и еще нескольких областях раздается воздушная тревога. Вражеские БпЛА атаковали.

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