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В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

Вражеский "Шахедами". Коллаж ТСН.ua

Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.

В Киевской и нескольких областях звучит воздушная тревога. Вражеские БПЛА атакуют.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как отметили в КОВА, в Киевской области работает ПВО.

По состоянию на 13:03 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Черниговская
  • Киевская

Уже в 13.18 об опасности предупредили также жителей Полтавской области.

Движение ударных БпЛА

Как информируют в ПСУ:

  • БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;
  • БПЛА в восточной части Сумщины, курс южный;
  • БпЛА в Василькове, курс западный.

Напомним, в Киевской и еще нескольких областях раздается воздушная тревога. Вражеские БпЛА атаковали.

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