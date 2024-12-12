В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: впервые за два дня атакуют "Шахеды"

Жителей призвали находиться в укрытиях.

В нескольких областях Украины днем 12 декабря раздается воздушная тревога. Нашу территорию атакуют "Шахеды".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 13:33 "покраснели" следующие области:

Киевская

Полтавская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Воздушные силы Украины информируют о движении вражеских БпЛА:

в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный.

"Внимание! г. Полтава! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера!", — добавили в ВСУ.

Впоследствии угроза прибавилась и для Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об угрозе применения вражеских ударных БпЛА предупредили и жителей Киевской области.

"Миргород (Полтавщина)! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", — сообщили в Воздушных силах.

Ранее бывший спикер ВСУ Юрий Игнат отмечал, что в Украине двое суток прошло без вражеских дронов.

Читайте также: