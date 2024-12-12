В Киевской и нескольких областях воздушная тревога: впервые за два дня атакуют "Шахеды"

Жителей призвали находиться в укрытиях.
В нескольких областях Украины днем 12 декабря раздается воздушная тревога. Нашу территорию атакуют "Шахеды".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 13:33 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Полтавская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
Воздушные силы Украины информируют о движении вражеских БпЛА:
- в Сумской области, курс — западный/юго-западный;
- на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный.
"Внимание! г. Полтава! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера!", — добавили в ВСУ.
Впоследствии угроза прибавилась и для Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Об угрозе применения вражеских ударных БпЛА предупредили и жителей Киевской области.
"Миргород (Полтавщина)! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", — сообщили в Воздушных силах.
Ранее бывший спикер ВСУ Юрий Игнат отмечал, что в Украине двое суток прошло без вражеских дронов.
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