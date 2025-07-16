В киевской канализации десятилетиями живет популярная аквариумная рыбка: как ей это удается

Гупи. Фото: Per Harald Olsen\CC BY 3.0

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В Бортнической очистной станции на окраине Киева поселилась колония аквариумных рыбок Гупи — тропического вида, который обычно живет в теплых и чистых водах Южной Америки.

Об этом сообщила ихтиолог Института зоологии НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии «Телеграфу».

По ее словам, гупи появились в водоеме еще в начале 1980-х годов. Выжить и закрепиться им удалось благодаря специфическим условиям: в канале теплая вода и быстрое течение. Несмотря на высокий уровень загрязнения и неприятный запах, рыбки не только выдерживают такие условия, но и успешно размножаются — популяция остается многочисленной.

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«Хотя вода и загрязнена, и вонючая, но они там живут круглый год и успешно размножаются, и их там высокая численность», — отметила эксперт.

Рыбки обитают в верхней части канала, где вода движется интенсивнее всего. Дальше по течению, где оно замедляется и оседают загрязнения, Гупи уже не живут — условия там для них неблагоприятны.

В последнее время численность рыб несколько уменьшилась. Как объяснила Куцоконь, это связано с появлением в водоеме ротаня-головушки — хищной рыбы, которая тоже не является местной и поедает Гупи.

Что известно о Гупи

Гупи (Poecilia reticulata) — небольшая тропическая рыбка, происходящая из Южной Америки. В природе она распространена в бассейнах рек Амазонка и Ориноко, в частности в Венесуэле, Гвиане, Суринаме и Бразилии.

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Живет преимущественно в пресных или слегка солоноватых водоемах с медленным течением и мелководьем. Гупи отличается неприхотливостью к условиям среды, активным размножением и яркой окраской самцов. Именно эти черты сделали ее одной из самых популярных аквариумных рыбок в мире.

Напомним, в Черном море заметили смертельно ядовитую тропическую рыбу-шар.