В Киевской области аварийные бригады энергетиков переведены в усиленный режим: что произошло

В КГГА призвали жителей области не перегружать сеть во время похолодания.

В Киевской области аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим из-за вероятных аварий на электросетях, поскольку в области ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.

В КГГА призвали жителей области не перегружать сеть и не включать все электроприборы после того, как дали свет. Подобные меры помогут снизить риски аварий.



"Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии. Призываем жителей Киевской области не перегружать сеть во время похолодания. После того, как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий", — говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, 6 января в регионе ожидается ухудшение погоды — прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры.

Отключение света в Украине

По информации ДТЭК, в Киеве и Киевской области 5 января действуют стабилизационные отключения света по графику. Отметим, что в Киевской области действует обновленный график отключений, состоящий из трех категорий.

Тем временем глава правления ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский заявил, что массированные российские ракетные удары и атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры в Украине уже не могут привести к полному блекауту.

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