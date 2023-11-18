В Киевской области благотворители передали молодым спортсменам экипировку для тренировок

Атлеты и тренеры по вольной, греко-римской и женской борьбе получили экипировку от Ассоциации спортивной борьбы Киевской области, благотворительного фонда Unity Foundation и Unity Sport.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации спортивной борьбы Киевской области Малхаз Папиашвили и опубликовал краткий видеоотчет.

«Совместными усилиями для поддержки борцов! Ассоциация спортивной борьбы Киевской области совместно с благотворительным фондом Unity Foundation и Unity Sport внесли отличный вклад в поддержку борцов и тренеров», – написал он.

По словам Папиашвили, тренеры и атлеты получили 70 комплектов спортивной экипировки.

«Открываем новые возможности для развития и достижений в этих видах спорта. Спасибо тем, кто присоединился!», – подытожил председатель Ассоциации спортивной борьбы Киевской области.

Напомним, что в Киевской области регулярно проводятся соревнования по спортивной борьбе на национальном уровне. Причиной этой тенденции является активность местных спортивных объединений, благотворителей и меценатов, систематически занимающихся развитием спорта.

В частности, город Белая Церковь из года в год проводит Открытые чемпионаты Украины по борьбе. В октябре 2023 года город принял открытый чемпионат памяти выдающихся тренеров и в честь Героев и Защитников Украины. Тогда в соревнованиях приняло участие около 500 атлетов, а во время торжественной части состоялось награждение Ирины Коляденко, которая будет представлять Украину на Олимпийских Играх в 2024 году.

В декабре 2022 года в Белой Церкви был проведен Кубок Украины по вольной борьбе. В рамках спортивного мероприятия Малхаз Папиашвили выделил 450 тысяч гривен на создание призового фонда для победителей и их тренеров.