В Киевской области будут раздаваться взрывы: в КОВА назвали причину

На территории Вышгородского района проводятся учения для саперов.
В Вышгородском районе Киевской области в субботу, 10 декабря, саперы будут отрабатывать навыки ликвидации взрывоопасных предметов, поэтому могут раздаваться звуки взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
Местных призывают не беспокоиться и сохранять спокойствие.
"Сегодня, 10 декабря, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в общинах района возможно слышать звуки взрывов. Сохраняем спокойствие!", — подчеркнули местные власти. .
Напомним, в Луцке школьница создала для саперов работа-аватара из пластика.
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