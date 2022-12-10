В Киевской области будут раздаваться взрывы: в КОВА назвали причину

На территории Вышгородского района проводятся учения для саперов.

В Вышгородском районе Киевской области в субботу, 10 декабря, саперы будут отрабатывать навыки ликвидации взрывоопасных предметов, поэтому могут раздаваться звуки взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Местных призывают не беспокоиться и сохранять спокойствие.

"Сегодня, 10 декабря, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в общинах района возможно слышать звуки взрывов. Сохраняем спокойствие!", — подчеркнули местные власти. .

Напомним, в Луцке школьница создала для саперов работа-аватара из пластика.

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