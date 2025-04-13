В Киевской области будут раздаваться взрывы: в КОВА назвали в чем причина

Взрывы

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В Вышгородском районе Киевской области в воскресенье, 13 апреля, будут производиться взрывные работы, может быть громко.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в соцсетях.

«Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников!», — говорится в сообщении.

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© Киевская областная госадминистрация

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах после сообщения о воздушной тревоге раздались взрывы.