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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области будут раздаваться взрывы: в КОВА назвали в чем причина

В Киевской области будут производиться взрывные работы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Взрывы

Взрывы

В Вышгородском районе Киевской области в воскресенье, 13 апреля, будут производиться взрывные работы, может быть громко.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в соцсетях.

«Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информацию только из официальных источников!», — говорится в сообщении.

/ © Киевская областная госадминистрация

© Киевская областная госадминистрация

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах после сообщения о воздушной тревоге раздались взрывы.

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