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В Киевской области чиновник отказался от мобилизации: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киевской области чиновник отказался от мобилизации: как его наказали

Мобилизация в Украине осенью 2023 / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Киевской области работник соцзащиты отказался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда в Киевской области.

По данным суда, мужчина работает в Переяславе-Хмельницком отделе социальной защиты управления социальной защиты Бориспольской районной военной администрации. Он в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии, однако чиновник отказался брать повестку.

На суде мужчина вину признал. Он заключил соглашение со следствием.

Суд признал должностного лица виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатье водитель отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности.

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Дата публикации
Просмотры
865
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