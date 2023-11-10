В Киевской области чиновник отказался от мобилизации: как его наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Киевской области работник соцзащиты отказался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.
Об этом говорится в приговоре Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда в Киевской области.
По данным суда, мужчина работает в Переяславе-Хмельницком отделе социальной защиты управления социальной защиты Бориспольской районной военной администрации. Он в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии, однако чиновник отказался брать повестку.
На суде мужчина вину признал. Он заключил соглашение со следствием.
Суд признал должностного лица виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.
Напомним, в Закарпатье водитель отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности.
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