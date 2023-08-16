В Киевской области дедушка неоднократно насиловал свою 13-летнюю внучку (фото задержания)

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Обуховском районе Киевской области 57-летний мужчина, пользуясь возможностью уединения с девочкой, насиловал свою 13-летнюю внучку
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
"14 августа в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение с записавшими малолетняя видеофайлами о совершении сексуального насилия в отношении нее", — сказано в сообщении полицейских.
Отмечается, что во время проведения ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.
Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину.
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