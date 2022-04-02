В Дмитровке в Киевской области ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП: подробности боя

В Дмитровке в Киевской области ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП: подробности боя

Украинские военные освободили более 30 населенных пунктов Киевской области.

В селе Дмитровка в Киевской области два танка ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП.

Об этом на брифинге 2 апреля рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника – 10 танков… И в результате два наших танка уничтожили 10 танков противника и численное количество БМП противника", — рассказал он.

По словам Арестовича, оккупанты отступили.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что в течение суток главным направлением действий была Киевская область, где с северо-запада и северо-востока Киева наши войска выбивали противника в сторону государственной границы.

"Выбивали удачно — освободили более 30 населенных пунктов. Есть и героические эпизоды действий наших войск", — сказал он.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 2 апреля

Напомним, по данным разведки Великобритании, на востоке украинские войска после ожесточенных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова, а в Киевской области продолжают наступательные действия.

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