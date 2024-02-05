В Киевской области две женщины сняли пикантные секс-видео: как их наказали

В Киевской области по 34 тыс. грн оштрафовали двух женщин, которые снимали пикантные секс -видео и продавали их в Сети.

Об этом говорится в приговоре Обуховского районного суда в Киевской области.

По данным суда, уроженцы Запорожской и Ивано-Франковской области снимали пикантные секс-видео. В сентябре 2022 года женщины решили продавать откровенные фото и видео в Сети. Женщины до февраля 2023 продавали свои интимные фото и видео за 150-300 грн.

Все это закончилось тем, что о работе женщин узнали правоохранители и они по крайней мере дважды совершили "оперативную закупку".

Обе женщин обвинили в "хранении и сбыте изображений и видеопродукции порнографического характера, по предварительному сговору группой лиц и его действия по изготовлению, хранению и сбыту изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц правильно квалифицировано по ч. 3 ст. 301 УК Украины".

В ходе досудебного следствия женщины вину признали и заключили соглашение с прокурором. Их оштрафовали на 34 тыс. грн.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве судили организаторов вечеринок с групповым сексом. Один из них – местный таксист – получил испытательный срок.

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