В Киевской области двое мужчин пытались украсть генератор с территории церкви

В Киевской области двое мужчин с территории церкви пытались украсть генератор стоимостью более 60 тысяч гривен. Инцидент произошел в городе Бровары.

Им помешал неравнодушный прохожий, который вызвал правоохранителей, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

"Оперативники Броварского управления полиции Киевской области задержали одного из воров на месте совершения преступления. Впоследствии работники полиции установили и сообщника. Правонарушителями оказались двое жителей Броварского района, в возрасте 36 и 37 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

В Броварах двое мужчин пытались украсть генератор с территории церкви

Обоим сообщили о подозрении в нарушении ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 УК Украины. Им грозит до восьми лет заключения. Сейчас время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что под Киевом отравились угарным газом и погибли хозяин дома и его гости. Предварительная причина инцидента – неправильно установленный в гараже генератор.