В Киевской области глава межрайонной МСЭК помогал уклонистам выехать за границу

У чиновника дома нашли более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов.

В Киевской области глава межрайонной МСЭК помогал получить фиктивные группы инвалидности военнообязанным для выезда за границу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что 59-летний глава межрайонной МСЭК причастен к организации схемы уклонения от призыва на военную службу, что способствовало дальнейшему выезду мужчинам за границу. Он способствовал в получении уклоняющимися групп инвалидности без объективных на это оснований и вносил в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям. В результате мужчины призывного возраста имели основание для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу.

Следователи следственного управления полиции Киевщины совместно с работниками управления стратегических расследований в Киевской области провели соответствующие обыски. По месту жительства и в автомобиле фигуранта обнаружены и изъяты: более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов. В сентябре этого года чиновник был сообщен о подозрении.

В отношении главы межрайонной МСЭК обвинительный акт направлен в суд по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, суд избрал меру пресечения для главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупи, подозреваемой в незаконном обогащении.

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