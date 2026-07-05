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- Украина
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В Киевской области громкая компания испугала людей ночными фейерверками: за них взялась полиция
В Киевской области компания во время празднования вела себя громко, громко слушала музыку и запускала фейерверк, несмотря на запрет.
В Обухове в Киевской области компания решила запустить фейерверк посреди ночи. Полицейские проверяют и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает полиция области.
По информации правоохранителей, 4 июля около 23:53 в них поступило сообщение от женщины. Она пожаловалась на компанию, которая во время празднования вела себя громко, громко слушала музыку и запускала фейерверк.
Полицейские прибыли по вызову, зарегистрировали информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных лиц.
Заметим, что в Украине действует постоянный запрет на продажу, использование и передачу большинства пиротехнических средств: фейерверков, салютов и разных видов петард. Закон регулирует использование пиротехники во избежание психологических травм в гражданских и военных от громких звуков.
Напомним, в Киеве подросток запустил ночной фейерверк. Полиция столицы начала уголовное производство по запуску пиротехники