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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области громкая компания испугала людей ночными фейерверками: за них взялась полиция

В Киевской области компания во время празднования вела себя громко, громко слушала музыку и запускала фейерверк, несмотря на запрет.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Фейерверк

Фейерверк / © pixabay.com

В Обухове в Киевской области компания решила запустить фейерверк посреди ночи. Полицейские проверяют и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает полиция области.

По информации правоохранителей, 4 июля около 23:53 в них поступило сообщение от женщины. Она пожаловалась на компанию, которая во время празднования вела себя громко, громко слушала музыку и запускала фейерверк.

Полицейские прибыли по вызову, зарегистрировали информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Заметим, что в Украине действует постоянный запрет на продажу, использование и передачу большинства пиротехнических средств: фейерверков, салютов и разных видов петард. Закон регулирует использование пиротехники во избежание психологических травм в гражданских и военных от громких звуков.

Напомним, в Киеве подросток запустил ночной фейерверк. Полиция столицы начала уголовное производство по запуску пиротехники

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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