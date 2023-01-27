В Киевской области и еще в девяти областях применены аварийные отключения света — Укрэнерго

В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях.

В Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской и Ровенской областях 27 января применяются аварийные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Во всех других областях применяются стабилизационные отключения света по графикам. Однако в "Укрэнерго" предупреждают, что в течение суток возможны аварийные отключения и в других областях.

Также читайте Юлия Тимошенко отдохнула на вилле в Дубае во время войны (видео)

В результате очередной российской атаки 26 января повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В настоящее время производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Напомним, в результате массированной российской атаки 27 января на Киевщине и Днепропетровщине были применены экстренные отключения света, поскольку Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме.

Последствия массированной ракетной атаки россиян по Украине: есть разрушения, раненые и погибшие

Читайте также: