В Киевской и некоторых областях Украины включили воздушную тревогу: карта

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине в ночь на 28 мая объявили воздушную тревогу в Киеве и некоторых областях
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе ударов дронами.
Напомним, что не следует игнорировать сигнал воздушной тревоги и не снимать на видео работу ПВО.
Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Также сигналы звучат в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.
"Друзья! Следуйте к ближайшему укрытию или воспользуйтесь правилом "двух стен". Будьте в безопасности. Все будет Украина", — напомнили в ГСЧС.
Согласно информации мониторинговых каналов, БПЛА над:
▪️ Николаевской;
▪️ Кировоградской;
▪️ Черниговской областями.
Двигаются в направлении Винницкой и Киевской.
Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.
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