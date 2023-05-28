В Киевской и некоторых областях Украины включили воздушную тревогу: карта

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине в ночь на 28 мая объявили воздушную тревогу в Киеве и некоторых областях

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе ударов дронами.

Напомним, что не следует игнорировать сигнал воздушной тревоги и не снимать на видео работу ПВО.

Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Также сигналы звучат в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

"Друзья! Следуйте к ближайшему укрытию или воспользуйтесь правилом "двух стен". Будьте в безопасности. Все будет Украина", — напомнили в ГСЧС.

Согласно информации мониторинговых каналов, БПЛА над:

▪️ Николаевской;

▪️ Кировоградской;

▪️ Черниговской областями.

Двигаются в направлении Винницкой и Киевской.

Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.