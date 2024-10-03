В Киевской области и в ряде областей тревога: где опасно

Враг постоянно атакует наше государство.
В Киевской области и в ряде областей вечером 3 октября объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
"Покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Полтавская
- Харьковская
- Донецкая
Впоследствии опасность прибавилась в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Напомним, в Киевской области и в ряде областей вечером 25 сентября объявили воздушную тревогу. Враг атакует "Шахедами".
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