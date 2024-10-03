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В Киевской области и в ряде областей тревога: где опасно

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В Киевской области и в ряде областей тревога: где опасно

Карта тревог

Враг постоянно атакует наше государство.

В Киевской области и в ряде областей вечером 3 октября объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Донецкая

Впоследствии опасность прибавилась в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Напомним, в Киевской области и в ряде областей вечером 25 сентября объявили воздушную тревогу. Враг атакует "Шахедами".

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