В Киевской области и в ряде областей тревога: где опасно

В Киевской области и в ряде областей вечером 3 октября объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

Черкасская

Киевская

Черниговская

Сумская

Полтавская

Харьковская

Донецкая

Впоследствии опасность прибавилась в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Напомним, в Киевской области и в ряде областей вечером 25 сентября объявили воздушную тревогу. Враг атакует "Шахедами".

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