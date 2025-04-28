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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА

Следует оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киевской и ряде областей утром 28 апреля раздается воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

  • БпЛА на Кременчуге с северо-запада.

  • Ударные БпЛА через Полтавщину - в направлении Черкасской области.

  • Черкассы – в укрытие!

Напомним, 26 апреля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.

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