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- Украина
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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА
Следует оставаться в укрытиях.
В Киевской и ряде областей утром 28 апреля раздается воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:
БпЛА на Кременчуге с северо-запада.
Ударные БпЛА через Полтавщину - в направлении Черкасской области.
Черкассы – в укрытие!
Напомним, 26 апреля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.