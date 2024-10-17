В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: где есть угроза

Вечером 17 октября в Киевской области и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

Киевская

Черкасская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Полтавская

Житомирская

Ровенская

В частности, в Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО.

Напомним, 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.

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