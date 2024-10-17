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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: где есть угроза

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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: где есть угроза

Воздушная тревога/ / Фото: Associated Press

Враг снова атакует.

Вечером 17 октября в Киевской области и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Полтавская
  • Житомирская
  • Ровенская

В частности, в Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО.

Напомним, 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.

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