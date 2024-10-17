В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: где есть угроза

Враг снова атакует.
Вечером 17 октября в Киевской области и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Полтавская
- Житомирская
- Ровенская
В частности, в Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО.
Напомним, 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.
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