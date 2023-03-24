В Киевской области и в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу: карта

По состоянию на 00:04, 24 марта 2023 года в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракеты по вражеской авиации над Сумщиной и вражеские БПЛА. Пока эта информация не проверена.

Нетигнорируйте тревогу, пройдите в укрытие!

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Прислушайтесь к сообщениям официальных властей.

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Напомним, что первые тревоги в некоторых северных областях Украины прозвучали около получаса назад — в северных областях была объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены.

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