В Киевской области из-за ссоры во время застолья мужчина взорвал гранату: детали от полиции

Фигуранту грозит до семи лет заключения.
В Бориспольском районе Киевской области мужчина после конфликта со знакомым бросил гранату во двор его дома.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
К стражам порядка обратился 36-летний местный житель, который сообщил о взрыве на территории своего домовладения.
Полицейские установили, что накануне мужчина распивала алкоголь в гаражном помещении. Во время застолья между двумя знакомыми возник конфликт. Впоследствии 35-летний фигурант пришел в дом потерпевшего и бросил гранату во двор.
В результате взрыва было повреждено окно дома и забор, но пострадавших, к счастью, нет.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту хулиганства.
Напомним, в Василькове Киевской области во вторник, 28 января, 33-летний злоумышленник несколько раз ударил 50-летнего священнослужителя гаечным ключом.
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